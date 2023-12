Bürgermeister Harald Zillikens verleiht Preise Stadt Jüchen würdigt den Einsatz von Ehrenamtlern

Theo Held wird als „zuverlässiger und bodenständiger Vereinsmensch“ beschrieben. Er ist zum Teil seit Jahrzehnten bis heute in vielen verschiedenen Vereinen aktiv. Einige Beispiele: Im SV Bedburdyck-Gierath ist er Obmann. Außerdem gehört er dem Klompenzug „Fidele Jungens“ an. Im Geselligkeitsverein hatte er verschiedene Vorstandsämter innegehabt. Er ist Mitglied des Bürgerschützenvereins Gierath/Gubberath, war 1995/96 Schützenkönig und ist seit 43 Jahren aktiv im Vorstand. 1989 schloss er sich zudem der Sankt-Sebastianus-Bruderschaft Aldenhoven an. „Tja, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll“, gestand der Bürgermeister. Er beschrieb den 67-Jährigen als Arbeitstier, als einen Mann, der oft auch in der zweiten Reihe aktiv sei.