Naturschutz in Jüchen : Stadt will mehr Biotope für Insekten schaffen

Stefan Weyerstrass am Blühstreifen am Schulzentrum. Wildblumensamen werden auf weiteren Flächen gesät, um Biotope für Insekten zu schaffen. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Die Stadtverwaltung legt im Herbst bei Rath und Wallrath zwei weitere Blühwiesen zum Insektenschutz an. Auch kleinere Flächen sollen neuen Lebensraum und Nahrung bieten.

Biene, Fliege und Co. brauchen Hilfe, der Insektenbestand ist in den vergangenen Jahren erheblich geschrumpft. Die Stadt Jüchen will dagegen halten: Im Herbst werden auf zwei jeweils rund 8000 Quadratmeter großen, bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen Blühwiesen angelegt — zum Insektenschutz. Neue Biotope sollen entstehen. Laut Stefan Weyerstrass, bei der Stadt für Naturschutz und Grün zuständig, bestehen dann rund 40 Hektar Blühwiesen auf städtischen Flächen. Über die neuen Projekte informiert die Verwaltung den Umweltausschuss am Donnerstag.