kontolle des Parkverkehrs in Jüchen Stadt will auf Straße in Bedburdyck mehr kontrollieren

Bedburdyck · Die Verwaltung kündigt mehr Park-Kontrollen auf der Straße In der Bausch in Bedburdyck an. Welchen Grund die Stadt dafür nennt und was ein ansässiger Unternehmer dazu sagt.

17.11.2023 , 04:50 Uhr

Auf der Straße In der Bausch will die Stadt vermehrt kontrollieren. Falschparker müssen mit Knöllchen rechnen. Foto: Stadt Jüchen

Von Carsten Sommerfeld