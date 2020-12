Kultur in Jüchen : Stadt verschiebt Kabarett-Start auf April

Jüchen Für Jüchener Freunde des Kabaretts wird die Corona-bedingte Durststrecke noch etwas länger. Die Stadt hat die ersten Termine im Programm 2021 wegen der anhaltenden Pandemie und damit verbundenen Auflagen verschoben.

Statt Wilfried Schmickler im Januar soll nun Simone Solga am 28. April die Reihe 2021 eröffnen. Danach sollen am 22. September Thorsten Bär, am 29. September Tina Teubner (verschoben vom 3. März) und am 6. Oktober Wilfried Schmickler (ebenfalls verschoben) in Jüchen gastieren. Am 16. November steht Kabarett mit Bernd Stelter auf dem Programm, am 15. Dezember mit Benni Stark.