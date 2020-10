Corona in Jüchen : Stadt und Sportverband erweitern Maskenpflicht

Jüchen Ein neues Eckpunkte-Papier für den Sportbetrieb unter Corona-Auflagen haben jetzt die Stadtverwaltung und der Stadtsportverband Jüchen vereinbart. Gegenüber den früheren Papieren werden einige Auflagen etwa in den Sporthallen erweitert.

So gilt jetzt „eine generelle Maskenpflicht außerhalb der Sportausübung“. „Das bedeutet, dass die Sportler und Besucher auf dem gesamten Grundstück, und nicht nur in der Turnhalle selbst, Mund-Nasen-Schutz tragen müssen“, erläutert Stadtsportverbandschef Heinz Kiefer. Davon ausgenommen ist eben nur die Zeit „der Sportausübung“. Bislang mussten Sportler, wie Kiefer erklärt, die Maske aufsetzen, wenn sie am Halleneingang vom Übungsleiter in Empfang genommen wurden. Nun gilt auch draußen auf dem Areal: „Nur mit Maske“. Die generelle Maskenpflicht gilt laut Heinz Kiefer auch für die Sportplätze.