Verwaltung stellt ihr Kulturprogramm vor Stadt Jüchen plant 2025 Konzerte und Kindertheater

Rosemarie Bruchmann (SPD) fragte an, ob es wie bei den Familienkarten in Jüchen auch eine Ermäßigung für Behinderte gebe. Der Beigeordnete Oswald Duda wies darauf hin, dass es keine Ermäßigung für Behinderte gebe. Da Bruchmann darum bat, in dieser Frage etwas zu tun, will die Verwaltung nun prüfen, wie vergleichbare Kommunen mit dem Thema umgehen. Das Ergebnis soll danach im Ausschuss vorgestellt werden.