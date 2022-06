Heiraten in Jüchen : Stadt richtet Hochzeitsmesse mit 24 Ausstellern aus

Wie zuletzt 2020 gibt es jetzt wieder eine Hochzeitsmesse. Foto: Stadt Jüchen

Jüchen Nach Corona-bedingter Pause öffnet am Sonntag wieder eine Hochzeitsmesse im Haus Katz. Im Gegensatz zu früheren Events organisiert die Stadt die Veranstaltung komplett in eigener Regie. Was die Besucher erwartet.

Im schönen Ambiente von Haus Katz gibt sich jedes Jahr eine dreistellige Zahl von Paaren das Ja-Wort fürs Leben. Am Sonntag, 19. Juni, von 10.30 bis 16.30 Uhr, können sich angehende Brautpaare auf diesen Tag intensiv vorbereiten und für ihre standesamtliche und kirchliche Trauung inspirieren lassen. Zur mittlerweile zwölften Hochzeitsmesse lädt die Stadt, nachdem das Event 2021 wegen der Pandemie ausfallen musste. Der Eintritt ist frei.

Eine Neuerung: Erstmals organisiert die Stadt mit ihrem Standesamt die Hochzeitsmesse komplett in eigener Regie. „Bei früheren Hochzeitsmessen hatten wir mit Georg Becker von ,Alte Liebe Oldtimertouren‘ und mit dem Reisebüro Höfges als Organisatoren kooperiert. Wir hatten eine super Zusammenarbeit“, schildert Standesbeamtin Sike Rafaneli. Beide früheren Partner seien aber nicht mehr an Bord. Georg Becker etwa ist mittlerweile im Ruhestand. „Die Hochzeitsmessen haben viel Spaß gemacht, ich habe viele Menschen kennengelernt“, sagt er.

24 Aussteller machen laut Silke Rafaneli in diesem Jahr mit. Brautmode für sie und ihn wird im Haus Katz vorgestellt. Auch Spezialisten für Hair-Styling und Make Up sind zur Beratung vor Ort. Ein Goldschmied und ein Juwelier beraten bei der Wahl der Trauringe. Fotografen stehen bereit, um den schönsten Tag im Leben im Bild festzuhalten. Auch rund um Catering, Hochzeitstorte, Blumenschmuck, Musik und Unterhaltung oder um das besondere Gefährt für das Brautpaar geht es im Haus Katz. Auch das Standesamt steht für Informationen bereit. So ist ein Blick ins Trauzimmer im Haus Katz möglich. Infos gibt es auch über die anderen Locations für standesamtliche Trauungen in Jüchen – im Schloss Dyck und im Petrussaal des Nikolausklosters.