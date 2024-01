Jüchen ergreift Maßnahmen zur Schulwegsicherung Stadt macht zwei Schulzufahrten für Eltern-Taxis dicht

Eltern-Taxis müssen draußen bleiben: Dieses Prinzip will die Jüchener Stadtverwaltung jetzt an zwei Grundschulen konsequent umsetzen. Sowohl an der Grundschule in Hochneukirch als auch an der Lindenschule in Stessen sollen die Zufahrten für Autos morgens in der Zeit von 7 bis 8.30 Uhr gesperrt werden, Ausnahmen gibt es für Anwohner. „Es ist beabsichtigt, die Maßnahmen bis Ende Februar abzuschließen“, kündigt Stadtsprecher Norbert Wolf auf Anfrage an. Eigentlich sollten die Verbotsschilder bereits Ende 2023 stehen, doch „krankheits- und personell bedingt“ habe sich das Vorhaben verzögert.