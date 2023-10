Friedhof in Jüchen-Bedburdyck Stadt lässt Ehrenmal und alte Mauer sanieren

Als Material für den steinernen Träger muss laut Stadtverwaltung ein bestimmter Baustoff aus Kalktuff verwendet werden. „Der wird in Deutschland nur an zwei Stellen gefertigt, in der Eifel und in Bayern“, weiß Michael Vieten. Die Herstellung dauere mehrere Monate. „Ende Oktober soll der Stein geliefert und dann mit einem Kran eingesetzt werden.“ Das neue Dach liege bereits fertig in der Werkstatt und werde dann aufgesetzt. Ziel sei es, „bis zur Kranzniederlegung am Volkstrauertag am 19. November die Sanierung abzuschließen“, kündigt Vieten an. Circa 38.000 Euro koste die Erneuerung, erklärt Antonina Gisbrecht.