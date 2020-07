Drei neue Einsatzfahrzeuge : Stadt Jüchen investiert in ihre Feuerwehr

Jüchen Der Fuhrpark der Rettungskräfte ist moderner geworden. Soeben wurden drei Fahrzeuge im Gesamtwert von 1,1 Millionen Euro übergeben. Bürgermeister Harald Zillikens kündigt weitere Investitionen in die Feuerwehr an.

Am Samstagvormittag wurden offiziell drei Fahrzeuge im Gesamtwert von 1,1 Millionen Euro an die Feuerwehr Jüchen übergeben – Fahrzeuge, die bereits in den Jahren 2017, 2018 und 2019 ausgeliefert worden waren. Eigentlich hätte diese Feierstunde bereits im Frühjahr stattfinden sollen, der Termin war Corona-bedingt verschoben worden. Jetzt wurde in kleinem Rahmen gefeiert mit einzeln verpackten Brötchen und Getränken aus der Flasche.