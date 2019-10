Keine Reserveflächen mehr : Stadt Jüchen fordert weitere Siedlungsflächen

Das Grundstück in Bedburdyck ist von drei Seiten von Wohnhäusern umschlossen. Foto: Christian Albustin

Jüchen Im Regionalplan der Bezirksregierung wurden nur zwei der vier von Jüchen vorgeschlagenen Flächen berücksichtigt. Zu schlecht sei die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, zu groß die Belastung durch zusätzliche Pendler.

In Gierath und Bedburdyck fordert die Stadt Jüchen weiteren potentiellen Wohnraum. Zusätzlich zu den zwei bewilligten Gebieten in Hackhausen-Spenrath und Jüchen selbst. Die Bezirksregierung in Düsseldorf hält die Grundstücke jedoch für ungeeignet und begründet ihre Entscheidung mit einer zusätzlichen Belastung der Rheinschiene durch zusätzliche Pendler.