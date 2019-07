Umweltschutz in Jüchen : Die Stadt sät Blühwiesen aus

Jüchen Im Februar wurde die Idee beschlossen. Grünflächen sollten in Wildblumenwiesen umgewandelt werden. Die ersten Flächen im Artenschutzprogramm zeigen schon einen grünen Flaum.

Die Stadt Jüchen hat inzwischen etwa 8000 Quadratmeter artenarme Rasen- und Weideflächen mit regionalem Saatgut, das mehr als 30 verschiedene Kräuterarten enthält auf Flächen in Kelzenberg, Garzweiler, an der Feuerwache Jüchen und am Friedhof in Hochneukirch eingesät: Das bilanziert jetzt Stadtsprecher Norbert Wolf. Die ersten Flächen zeigten schon einen grünen Flaum, berichtet er. Zum Hintergrund: Im Februar 2019 hatte der Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt beschlossen, von der Verwaltung als geeignet angesehene Grünflächen durch Umwandlung in Wildblumenwiesen in diesem und im nächsten Jahr ökologisch aufzuwerten. Im Herbst, wenn die Witterung günstigere Voraussetzungen bietet, werden weitere 7000 Quadratmeter zum Beispiel am Rande der Sportanlage in Gierath folgen. Wer zurzeit mit aufmerksamem Auge durch das Stadtgebiet fährt, wird feststellen, dass viele Landwirte an den Rändern ihrer Ackerflächen Blühstreifen angelegt haben, die Nahrung für viele Insektenarten liefern und Niederwild und Vogelarten Deckung bieten sollen. Bürgermeister Harald Zillikens sagt: „Das Engagement der Landwirtschaft ist sehr lobenswert und ein Indiz, dass sich ökologisches Denken und Handeln weiter etablieren.“ „Ein weiteres besonders gelungenes Beispiel für eine artenreiche Blühwiese finden die Besucher des Parks von Schloss Dyck, wo schon im Frühjahr 2018 auf einer etwa 3500 Quadratmeter großen Rasenfläche eine spezielle standortangepasste Saatgutmischung ausgebracht wurde“, erinnert Wolf. Sämtliche Wiesen werden zweimal im Jahr gemäht, wobei der überwiegende Teil der Heugewinnung dient. Dadurch werden dem Boden langfristig Nährstoffe entzogen und die Dominanz der Gräser, die viele Blütenpflanzen unterdrücken, schwindet. Für den Herbst 2019 ist geplant, auch auf kleineren Grünanlagen, Pflanzbeeten und Baumscheiben zur Förderung von Insektenpopulationen Wildblumenmischungen einzusäen, meldet die Stadt und verweist auf erste, erfolgreiche Versuche am Rathaus.