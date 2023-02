Jüchen packt Sanierungsprojekte an Stadt bringt zwei Turnhallen auf Vordermann

Ein 1,15-Millionen-Euro-Projekt geht seinem Abschluss entgegen, die letzte Umbauetappe in der Peter-Bamm-Halle in Hochneukirch steht an. Für die Turnhalle wird eine neue Lüftungstechnik installiert. Für einige Wochen muss die Halle gesperrt werden. Im April sollen die Arbeiten soweit gediehen sein, dass die Halle wieder ohne Einschränkungen sowohl für den Sport als auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Doch das nächste Hallen-Bauprojekt steht bereits in den Startlöchern. Die Aufträge für eine neue Lüftungsanlage in der Zweifach-Turnhalle an der Stadionstraße in Jüchen sind ausgeschrieben, im Frühjahr soll der Umbau beginnen.