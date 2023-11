St. Martin in Jüchen In Neuenhoven-Schlich ist der heilige Mann eine Frau

Die 51-Jährige wurde in Mülheim an der Ruhr geboren, wuchs in Essen auf und erlernte schon als Kind das Reiten. Mit ihren Eltern zog sie wegen der Liebe zu Pferden auf einen Hof nach Gierath, wo sie ihren späteren Ehemann Markus (52) kennenlernte, der in Rath lebte. Dessen Onkel und Tante waren 2003 Königspaar in Schlich, und Silke Rudolph wurde von den Schlicher Klompenmädchen so herzlich aufgenommen, dass sie ebenfalls in die Dorfgemeinschaft eintrat. Ehemann Markus, der König, ist bei den Schützenjägern aktiv.