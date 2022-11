St. Martin in Jüchen-Holz : Ärger wegen Hundekot auf Wiese für Feier

Holz In Holz wird auf einer Wiese am Bürgerhaus St. Martin gefeiert. Doch trotz extra aufgestellter Hinweisschilder sind nach Auskunft des Martinskomitees im Vorfeld auf dem Grün „Tretminen“ zu finden, sogar Beschimpfungen von Hundehaltern habe es gegeben.

Verärgert ist das Martinskomitee in Holz, das den Kindern und anderen Dorfbewohnern zu St. Martin ein schönes Erlebnis bescheren möchte. Ein Umzug durch den Ort ist zwar nicht geplant, wohl aber wird es am kommenden Sonntag, 6. November, 17 Uhr, ein Feuer geben, wird St. Martin kommen und den Mantel teilen, sind Fackeln und Illumination „sowie ein kleiner Umtrunk“ geplant. Bereits am vergangenen Samstag habe das Komitee die Wiese am Bürgerhaus in Holz, Schauplatz der Feier, nach Absprache mit der Stadt mit Flatterband abgesperrt und „mit Hinweisschildern Hundebesitzer gebeten, dass deren Tiere dort nicht ihr Geschäft verrichten“, berichtet Julia (Jule) Schäfer vom Martinskomitee. Dennoch sei wieder auf dem Grün reichlich Hundekot zu finden, und nicht nur das: „Die Frau, die die Schilder aufgestellt hat, wurde beschimpft, und die Pflöcke an der Wiese wurden umgetreten“, schildert Jule Schäfer.