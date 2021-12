Krippenbau in St. Jakobus Jüchen : Eine Weihnachtsmaus sorgt für Abwechslung

Tom Krämer hat an der Kirchen-Krippe von St. Jakobus bei der Aufstellung der Figuren freie Hand. Foto: Wolfgang Walter

Jüchen Mit elf Jahren ist Tom Krämer der jüngste Krippenbauer in den katholischen Pfarren. Welche Ideen er für die Krippe in der Jüchener Kirche St. Jakobus einbringt.

Josef muss weiter. Tom Krämer klemmt sich die große Figur unter die Arme, um sie in Richtung Stall zu versetzen. Schließlich wird dort heute das Christuskind geboren. Auch die vielen anderen Menschen und Tierfiguren bekommen einen neuen Standort, wie jede Woche. An der Krippe von St. Jakobus der Ältere ist immer wieder etwas Neues zu entdecken. Dafür sorgt in diesem Jahr erstmals Tom Krämer aus Priesterath. Mit elf Jahren ist er der Jüngste im Krippenbau-Team der Gemeinde und, wie Pfarrer Ulrich Clancett sagt, auch der jüngste Krippenbauer in den katholischen Pfarren in Jüchen.

Seit zwei Jahren ist der Schüler des Gymnasiums Jüchen Messdiener in der Jakobus-Pfarre, am liebsten geht er mit Weihrauch um. „Sein Bruder Lukas und er sind ein eingespieltes Team“, weiß Clancett. Zu Hause ist Tom Krämer für den Aufbau der rund zwei Quadratmeter großen Krippe zuständig. Davon erfuhr Küster Dirk Wendland. Er sprach den Jungen an, ob er bei der Krippe in der Kirche helfen wolle. Das Durchschnittsalter im Krippenbauerteam steige, und „wir wollten Jüngere dafür gewinnen, bei uns mitzumachen“, sagt Wendland.

Dieses Foto zeigt die „Weihnachtsmaus“, die Krämer in der Krippen-Landschaft versteckt. Foto: Wolfgang Walter

Info Wann die Krippe an den Feiertagen zugänglich ist Öffnungszeit Die Krippe in St. Jakobus der Ältere ist auch außerhalb der Gottesdienstzeiten zu sehen. Die Kirche ist am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag von 14 bis 17 Uhr, an Silvester, Neujahr und am 2. Januar von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Marktkrippe Am Montag, 27. Dezember, ist um 17 Uhr im Innenhof von Haus Katz der Start zu einer ökumenischen „Taschenlampen-Wanderung“ zur neuen Marktkrippe in Jüchen. Dort gibt es eine kurze Wort-Gottes-Feier.

Beim Aufbau der Krippenlandschaft selbst machte Tom Krämer noch nicht mit, aber seitdem ist er für das regelmäßige Umsetzen der Figuren zuständig – angefangen von Maria und Josef bis zu Tieren und zu mehreren Kinder-Figuren. „Einmal habe ich die Kinder Fangen spielen lassen, das gab es sicher auch damals“, erzählt er. Ein anderes Mal tanzten sie Ringelreihen. Für Christi Geburt stellt er sie näher am Stall auf, „schließlich erlebt man eine Geburt nicht alle Tage“. Wobei Platz bleiben müsse, damit die Kirchenbesucher das Kind in der Krippe auch sehen können.

Der Ochse dagegen blieb im Stall, während Maria und Josef vor einigen Tagen noch wenige Meter weiter auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit anklopften. Als Herberge, in der kein Platz mehr war, diente der Beichtstuhl in der Kirche.

„Ich mag es, Welten darzustellen“, sagt Tom, der gern mit Lego Fantasie- oder Weltraumszenen baut. Mutter Manuela Krämer (47) bringt bei der Platzierung an der Krippe Ideen ein, ansonsten „spiele ich Taxi und trage Figuren“, erzählt sie. Von der Krippe zu Hause hat Tom eine Figur für die Kirchenkrippe übernommen. Irgendwo in der Landschaft versteckt sich eine kleine „Weihnachtsmaus“, wer sie wohl findet?

Auf solche Ideen kommen wir älteren Krippenbauer nicht“, sagt Dirk Wendland. Tom solle bei der Aufstellung freie Hand haben, „und von anderen reinreden lässt er sich dabei nicht“, erzählt der Küster. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und sorgt immer wieder für Abwechslung. Dabei ist die Krippenlandschaft selbst ein Blickfang. Passé sind die früheren Tannenbäume, die eine beträchtliche Brandlast darstellten und zudem nicht zur Weihnachtsgeschichte passten. „Jesus Christus ist ja nicht in Oberammergau geboren, sondern in der galiläischen Wüste“, betont Pfarrer Clancett. Der Meerbuscher Künstler Jürgen Flohr sorgte für einen passenden Hintergrund mit Landschaft und Mauern, in den der vorhandene Stall integriert wurde. Hinzu kam im Vordergrund ein großer „Steinbogen“ aus bemaltem Sperrholz, der auch die Lichttechnik verbirgt. Sehenswert sind auch die Figuren. „Die ältesten stammen aus den 50er Jahren“, schildert Ulrich Clancett. In den 90ern sei die Kleidung in einem erbärmlichen Zustand gewesen, mit rostigen Sicherheitsnadeln zusammengehalten. Aus einem Nachlass gab es Geld für die Erneuerung. Vor kurzem erst wurde eine Krippenbau-Firma gefunden, die die neuesten Figuren, etwa die Kinder, gefertigt hat. Für die Finanzierung sorgte eine Spende. Die Gliedmaßen sind beweglich, das erleichtert Tom die Darstellung unterschiedlicher Szenen.