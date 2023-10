Anspruchsvolle Kirchenkonzertreihe Schätze der Kirchenmusik in St. Jakobus Jüchen erleben

Clancett und Junkers laden in diesem Jahr aber gleich zu einer regelrechten Konzertreihe in die Jakobuskirche ein. Die Reihe wird schon am kommenden Sonntag eröffnet. Am 4. November, ab 17 Uhr, spielt das Sinfonieorchester “Opus 125“ in St. Jakobus. Dargeboten wird das Violinkonzert von Felix Mendelssohn-Bartholdy in E-moll. Es folgt die 7. Sinfonie in A-Dur von Ludwig van Beethoven. Solistin ist die preisgekrönte Geigerin Seoran Kim aus dem Wuppertaler Sinfonieorchester.