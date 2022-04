Jüchener Sportler helfen 16-Jährigem : Basketballer aus der Ukraine erhält Schuhe – in Größe 51

Jüchen-Gierath Sportler helfen Sportlern: Nach dieser Devise handeln die Basketballer der Scorpions, als sie von Matvey erfahren – der zwei Meter große 16-Jährige hat zwar enorme Leidenschaft für Basketball mit aus der Ukraine gebracht, Sportausrüstung mussten er und seine Familie aber bei ihrer Flucht daheim im umkämpften Charkiw lassen.

Hier sprangen die Landesliga-Herren der SG Rot-Weiß Gierath in die Bresche. Sie legten zusammen, um Matvey neue Basketball-Schuhe in der ungewöhnlichen Größe 51 zu besorgen. Hinzu kamen weitere Spenden, sodass der junge Basketballer erst einmal für seinen geliebten Sport versorgt ist. Doch damit nicht genug: Vereinsmitgliedschaft sowie Trainings- und Spielmöglichkeit stellten die Scorpions dem Geflüchteten gleichfalls kostenlos bereit. Basketball-Abteilungsleiter Laszlo Lang bot dem Zwei-Meter-Mann außerdem einen Platz in den Jugendteams der Scorpions an.