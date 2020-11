Sport in Jüchen : Stadt will zwei Hallen komplett sanieren

Die Zweifach-Turnhalle an der Stadionstraße in Jüchen muss dringend renoviert und modernisiert werden. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Die Verwaltung beantragt Fördermittel für die Zwei-Fach-Sporthalle Stadionstraße und die Peter-Bamm-Halle, insgesamt geht es um 1,4 Millionen Euro. Der Bürgermeister hofft auf eine Zusage zumindest für ein Gebäude.

Die Stadt hofft, bei der Sportstätten-Sanierung deutlich flotter voranzukommen als geplant. Die Verwaltung stellt beim Land zwei Förderanträge für die Zweifach-Turnhalle an der Stadionstraße in Jüchen und die Peter-Bamm-Halle in Hochneukirch, dem hat der Stadtrat in seiner konstituierenden Sitzung zugestimmt. Wenn alle vorgesehenen Baumaßnahmen gefördert werden, könnten im günstigsten Fall bis zu 1,4 Millionen Euro an Fördermitteln aus dem Investitionspakt für Förderung von Sportstätten nach Jüchen fließen.