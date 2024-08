Am Wochenende in Jüchen Spiel- und Bürgerverein Holz startet mit großer Sommerparty ins Schützenfest

Nach der großen Party geht’s am Wochenende eher traditionell weiter: Am Samstag um 16.45 Uhr wird das Fest durch die Artillerie „Bacchus Holz“ eröffnet, kurz danach (um 17 Uhr) heißt es „Antreten zum historischen Festzug“. Das Regiment zählt rund 70 Schützen in Uniform, mit dabei sind in Holz auch Frauen und Freunde des Vereins, dazu Kinder mit geschmückten Fahrrädern. Gefeiert wird auch am Samstag, und zwar zur Musik der Band Caebo. Daniel Dürselen sagt, dass es die Musiker immer wieder schaffen, die Holzer auf die Tanzfläche zu ziehen. Los geht’s um 19.15 Uhr.