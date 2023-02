Türkisch-Deutscher Freundeskreis in Jüchen Hilfsaktion für Erdbeben-Opfer in der Türkei

Kisten und Säcke stapeln sich in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses Hochneukirch – voll mit Winterkleidung, Konserven, Windeln und anderem. In den ersten anderthalb Stunden „haben schon mehr als 100 Menschen Spenden abgegeben“, berichtet Jule Schäfer vom Unterstützer-Team. „Rund 40 Ehrenamtler sortieren die Sachspenden.“ Groß war die Resonanz am ersten Tag der Hilfsaktion für die Erdbeben-Opfer in der Türkei, die der Türkisch-Deutsche Freundeskreis Jüchen mit Unterstützung der Sportinitiative MAMAktiv Hochneukirch gestartet hat. Wie gestern werden auch am Donnerstag, 9. Februar, von 14 bis 18 Uhr Sachspenden an der Sammelstelle im Feuerwehrhaus, Zum Regiopark, angenommen und danach per Lkw in die Türkei gebracht (Liste der benötigten Dinge siehe Info-Kasten).