SPD-Talk in Jüchen Deutsch-türkische Begegnungen auf dem Roten Sofa

Respekt und Wertschätzung sowie Interesse und Toleranz für die Mitmenschen: Diese Wegmarken haben Serin Alma begleitet. Respekt und Wertschätzung standen jetzt auch im Mittelpunkt, als die Vorsitzende des Türkisch-Deutschen Freundeskreises Jüchen auf dem Roten Sofa der SPD zu Gast war. Die vielfältig engagierte Hochneukircherin bot den Gästen Einblicke in die Communities der Migranten in Jüchen. Was ihr eigenes Engagement angehe, so habe sie stets den Rat von Mutter und Großmutter beherzigt: „Deine Finger sind nicht gleich. Bedenke, dass die Menschen nicht alle so wie du sind.“