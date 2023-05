SPD Jüchen ehrt erstes Vorsitzenden-Paar Zwei „Urgesteine“ der SPD Jüchen geehrt

Drossert und Bruchmann freuen sich über eine Verjüngung in Partei und Fraktion. Auf der anderen Seite macht sie ihre langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik und bei Drossert sein zusätzlicher Vorsitz in der Bürgerstiftung immer wieder zu Ansprechpartnern für die Belange der Bürger aller Altersgruppen. So hat Bruchmann auf ihrer Agenda auch ein Thema, das die Jugend betrifft: „Wir müssen unbedingt für die Jugendlichen einen Treffpunkt in unserer Stadt schaffen.“ Als einen guten Ansatz dazu betrachtet sie das fraktionsübergreifenden Spielplatzkonzept, in das sich ihrer Auffassung nach ein Outdoor-Jugendtreff gut einbinden lässt. Außerdem liegt ihr ein behindertengerechtes Jüchen am Herzen. Zum Beispiel am Bahnhof sei man von einer Barrierefreiheit noch weit entfernt, beklagt sie. Jochim Drossert will sich weiter unter anderem für eine Gesamtplanung des Jüchener Marktplatzes einsetzen.