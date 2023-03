Parteien in Jüchen Anna Strohbach und Norbert John sind die neue Doppelspitze der SPD

„Die Zeit der One-Man- oder One-Women-Show in der Politik ist vorbei. Zudem schlagen wir mit dem neuen Duo eine Brücke zwischen den Generationen.“ Während der Otzenrather, der Geschäftsführer einer Agentur für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in Neuss ist, seit 46 Jahren das Parteibuch hat, trat Anna Strohbach Anfang 2022 der Partei bei. „Ich bin in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen“, erzählt die Kelzenbergerin. „Die SPD war die einzige Partei, die für mich in Frage kam.“ Das „soziale Miteinander, soziale Teilhabe und die Förderung von Gemeinwohl liegen mir am Herzen“, sagt Strohbach, die als Wirtschaftsjuristin in der Geschäftsstelle der Verbraucherzentrale NRW arbeitet.