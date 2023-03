Kommunalpolitik in Jüchen SPD steht vor Generationswechsel

Die zweitgrößte Fraktion im Rat hat seit Mittwochabend einen neuen Vorsitzenden: Einstimmig wählte die SPD-Fraktion Norbert John als Nachfolger von Hans-Josef-Schneider, der nicht mehr kandidiert hat. Das wird nicht der einige personelle Wechsel bleiben: Ende des Monats stehen in der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins Vorstandswahlen an: Die bisherige Doppelspitze, Joachim Drossert (68) und Rosi Bruchmann (78), habe, wie Drossert erläutert, bereits 2021 erklärt, dass sie in diesem Jahr nicht erneut kandidieren wolle. Verjüngung ist ein Thema. „Neue Leute sollen eine Chance bekommen“, sagt Drossert.