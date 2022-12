Rauchmelder in Logistikzentrum schlagen an Feuerwehr-Großaufgebot nach Alarm in Jüchen

Jüchen · Am frühen Sonntagmorgen hat es in Jüchen einen großen Feuerwehreinsatz gegeben: Gegen 4 Uhr schlugen mehrere Brandmelder in einem Logistikzentrum an der Neusser Straße an.

18.12.2022, 13:45 Uhr

Gleich vier Einheiten der Feuerwehr rückten an – laut Einsatzbericht auch deshalb, weil die ersten Kräfte vor Ort rasch feststellen konnten, dass mehrere Rauchmelder im Verwaltungstrakt des Logistikzentrums auf ein potenzielles Feuer reagiert hatten. Feuerwehrleute erkundeten den Gebäudeteil unter Atemschutz auf Feuer und Gas-Austritt – aber ohne Befund. Nach eingehender Kontrolle konnten die 60 Einsatzkräfte schließlich wieder einrücken und das Gebäude an den Betreiber übergeben.

(NGZ)