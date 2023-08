Sommersause Jüchen’s Stadtfest Familien-Event mit Musik, Shoppen und Sport

Das Programm würde gut für drei Veranstaltungen ausreichen. Bei der „Sommersause – Jüchens Stadtfest“ am Sonntag, 10. September, wird der Jüchener Ortskern zur Fest-Meile. „Im Fokus werden Familien, Shoppen, Musik und der Sport stehen“, erklärte Bürgermeister Harald Zillikens, der mit Organisator und Moderator Peter Sonnet von der Agentur Know How sowie Robin Pesch, Organisator des „Praxis Fijters Stadtlaufs Jüchen“, das von 12 bis 18 Uhr laufende Programm vorstellte.