Jüchen: So überlebt die Sterbe-Notgemeinschaft

So überlebt die Sterbe-Notgemeinschaft

Jüchen Die im Jahr 1923 gegründete Sterbe-Notgemeinschaft Jüchen, Hackhausen, Priesterath, Garzweiler möchte bis zum Jubiläumsjahr 2023 ihren Mitgliederbestand wieder erhöhen. Momentan kann sie 550 Euro pro Todesfall ausschütten.

Die Frage: "Eine Sterbenotgemeinschaft - was ist das überhaupt?", bekommen Vorsitzender Helmut Kreutz und seine Mitstreiter sehr oft zu hören. "Viele Angehörige wissen gar nicht, dass es uns gibt. Und wenn ich dann zum Kondolieren in die Familien komme und die Ausschüttung mitbringe, dann höre ich oft: 'Wir wussten gar nicht, dass so etwas existiert!'", berichtet Kassierer Hermann Schmitz.