Jüchen : So sparen Unternehmer Energiekosten

Jüchen Beim ersten Forum des neuen Wirtschaftsförderers Thomas Schröder geben zwei Modellunternehmer Praxisbeispiele, wie sie Energiekosten sparen und die Umwelt schonen. Der Abend ist auch zum Austausch und Netzwerken gedacht.

Die neue Wirtschaftsförderung der Gemeinde Jüchen, die nach dem Weggang von Annika Schmitz in drei Aufgabenbereiche auf drei Mitarbeiter im Rathaus aufgeteilt worden ist, hat bislang eher im Stillen gewirkt. Während sich die neue Wirtschaftsförderin Marion Stamm aktiv um die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete bemüht, tritt der neue Wirtschaftsförderer Thomas Schröder jetzt erstmalig mit einem Wirtschaftsforum an die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit Bürgermeister Harald Zillikens lädt er Unternehmer zu einer Zusammenkunft ein, die sich mit dem brisant-aktuellen Thema "Zukunftsenergien - Chance für Unternehmen" beschäftigt. Passend zum Thema ist auch der Klimamanager der Gemeinde Jüchen, Martin Schursch, an diesem Wirtschaftsforum beteiligt, das zudem von der Energie-Agentur NRW und der Effizienz-Agentur NRW unterstützt wird. Christopher Buers vom Regionalbüro Niederrhein der Effizienz-Agentur NRW wird über Förder- und Beratungsmöglichkeiten für Unternehmen informieren. Und über erneuerbare Energien als Chance für die Unternehmen wird Claus Bühnen vom Klimaprofit- Center NRW der Energie-Agentur NRW referieren.

Thomas Schröder kündigt das Wirtschaftsforum, zu dem sich die Unternehmer möglichst bald anmelden sollten, so an: "Energieeinsparung, Energieeffizienz und E-Mobilität sind Begriffe, die jeder kennt. Doch was verbirgt sich tatsächlich dahinter? An welchen Stellschrauben können Unternehmen drehen, um ihren Energiebedarf zu senken und damit Kosten zu sparen und ein umweltbewusstes Image aufbauen. Stellt die E-Mobilität eine Alternative zu den drohenden Dieselfahrverboten?" - Auf diese Fragen wollen neben dem Wirtschaftsförderer und dem Klimaschutzmanager der Gemeinde Jüchen auch zwei Unternehmer mit Praxisbeispielen antworten.

Schröder hat die Langenfelder Firma "Ihr Bäcker Schüren" eingeladen, die Filialen schwerpunktmäßig in Düsseldorf, aber auch bis ins Bergische Land unterhält, sowie den "Gartenhof Küsters" aus Neuss. Roland M. Schüren verfolge das Ziel, sein Unternehmen durch verschiedene Maßnahmen CO2-neutral zu führen. Und Benjamin Küsters sorge sowohl im eigenen Betrieb, als auch im Rahmen seines Geschäftsbetriebs für Ressourceneffizienz, berichtet Schröder, der die beiden Unternehmer gebeten hat, beim Wirtschaftsforum ihre Maßnahmen zur Betriebsoptimierung und Nachhaltigkeit vorzustellen.



Roland M. Schüren hat 1998 in vierter Generation das Unternehmen "Ihr Bäcker Schüren" übernommen. Er hat es von vier auf mittlerweile 18 Filialen und 245 Mitarbeiter ausgebaut. Ein Ziel des Unternehmens sei die CO2-Neutralität, die durch verschiedenste Maßnahmen umgesetzt werde, berichtet Schröder und nennt eine ressourcenschonende Produktion mit Wärmeerzeugung aus Biomasse, effiziente Kälteanlagen mit Wasserkühlung, Wärmerückgewinnung, mehrere Photovoltaik-Anlagen sowie Elektromobilität in der Logistik. Für sein Engagement in Sachen Ressourceneffizienz habe Schüren 2017 einen Sonderpreis im Rahmen des Effizienz-Preises NRW gewonnen. 2015 sei er mit dem Deutschen Solarpreis und 2013 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden, berichtet Schröder weiter. Schüren sei zudem Initiator der E-Transporter-Selbsthilfegruppe. "Zusammen mit der StreetScooter GmbH und der TBZ Fahrzeugbau GmbH entwickelte er den ersten Elektro-Serien 3,5 Tonner Europas, Bakery Vehicle 1 = BV1, der im Frühjahr 2018 auf die Straßen gebracht wird", erläutert der Wirtschaftsförderer.

Der zweite Fachreferent aus der Praxis ist Benjamin Küsters, Geschäftsführer der Gartenhof Küsters GmbH. Küsters habe aus einem "Ein-Mann-Betrieb" ein Unternehmen entwickelt, das erfolgreich in ganz Deutschland und auch international tätig sei, führt Schröder aus. Sowohl im eigenen Betrieb, als auch im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes sorge das Unternehmen für Ressourceneffizienz. Es sei durch Dachbegrünungen und innovative Lösungen der Regenwassernutzung in der Branche bekanntgeworden.

Nach den Fachreferaten gibt es Möglichkeiten zum Austausch und zum Netzwerken der regionalen Unternehmen untereinander..

