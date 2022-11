Schloss Dyck in Jüchen Weihnachtszauber mit Schloss-Ambiente

Brigitte Kebrich gehört fast schon zum Inventar. „Auf ihren Stand freue ich mich immer besonders“, erklärte Bärbel Stahl aus Krefeld. Brigitte Kebrich enttäuschte ihre Fans nicht. Unter anderem bot sie Adventskränze in Farbkombinationen, wie es sie so kein zweites Mal geben dürfte. Wer das Besondere sucht, aber nur einen einstelligen Betrag ausgeben möchte, ist am Stand von Kim Thoa Reinke aus Miltenberg am Main an der richtigen Adresse. Die Grußkarten, die es zu allen möglichen Anlässen gibt, entfalten beim Öffnen der Karten ihren ganzen Zauber: Da spreizt der stolze Pfau sein prachtvolles Gefieder, da klappt ein Kinderwagen auf, da sprießt plötzlich ein Baum mit millimeterfeinem Geäst – fantastisch.