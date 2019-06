Jüchener Grundschulen : Singpausen-Konzerte präsentieren ein erfolgreiches Schulprojekt

Bei den Singpausen-Konzerten in Jüchen. Foto: Stadt Jüchen

Jüchen Zweimal wöchentlich kam die Lehrerin der Musikschule in die Schule, um mit den Kindern in den jeweiligen Klassen zu singen.

Im ausverkauften Forum der Gesamtschule präsentierten jetzt die Zweitklässler der Gemeinschaftsgrundschule Jüchen überzeugend ihr Liedrepertoire, das sie mit der Singpausenlehrerin Stephanie Borkenfeld-Müllers im Laufe des Schuljahres einstudiert hatten. Zweimal wöchentlich kam die Lehrerin der Musikschule in die Schule, um mit den Kindern in den jeweiligen Klassen zu singen. Ob „Samba in Jüchen“ oder die „Schnecke Mathilda“ - die von den Kindern vorgesungenen Lieder begeisterten das Publikum, das bei einem Lied sogar selbst mitsingen konnte. Beeindruckend war die Textsicherheit der Kinder, die alle Lieder und alle Strophen auswendig sangen.