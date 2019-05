Sporthallenzeiten in Jüchen : Streit um Hallenzeiten für Basketballer

Den lädierten Basketballkorb am B@mm-Jugendtreff werden die Basketballer der SG Gierath wohl kaum nutzen, sollten sie die von der Stadt eingeräumten Trainingszeiten in der Peter-Bamm-Halle nutzen. Foto: gundhild tillmanns

Jüchen Die SG Gierath hat die Scorpions aufgenommen, ohne ausreichende Trainingszeiten in ihrer Halle. Sie fordert jetzt, über einen Rechtsanwalt, Zusatzzeiten in der Halle des FSV Jüchen. Die Stadt macht einen Kompromissvorschlag.

Streit gibt es um die Trainingszeiten für Basketballer in Jüchener Sporthallen, der nach Vorstellung der Stadtverwaltung nach Möglichkeit in der nächsten Sitzung des Sportausschusses geschlichtet werden soll. Denn die Stadtverwaltung hat einen Kompromissvorschlag gemacht: Die Basketballer der SG Gierath könnten bestimmte Stunden in der Peter-Bamm-Halle in Hochneukirch für ihr Training nutzen, da die Hallenzeiten in Gierath selbst dafür nicht ausreichen.