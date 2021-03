Die Polizei rät : Seniorin fiel auf falsche Polizistin nicht herein

Jüchen Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Anruf einer „falschen“ Polizistin. Wie erst jetzt bekannt wurde, erhielt eine ältere Jüchenerin am Dienstag, 9. März, gegen 15.15 Uhr einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin.

Die Unbekannte wolle sie vor einem geplanten Einbruch warnen, behauptete die Anruferin. Da die Seniorin Zweifel an der Geschichte zeigte, beendete die falsche Polizeibeamtin das Gespräch. Laut Polizei kommt es immer wieder vor, dass Betrüger versuchen, ihre Opfer mit erfundenen Geschichten unter Druck zu setzen oder ihnen Angst zu machen. Der Angerufene soll gar nicht erst zum Nachdenken kommen – denn dann würde den meisten schnell klar werden, dass die Geschichte nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Da geht es laut Polizei beispielsweise um Einbrecher, die Zettel mit Namenslisten verloren haben, auf denen der Name des Angerufenen stehen soll. Oder vermeintliche Staatsanwälte oder Polizeibeamte sollen gegen Zahlung einer hohen Summe von der Strafverfolgung angeblicher Unfallverursacher absehen. Oder Polizisten bieten an, Geld und Wertsachen aufzubewahren – die Variation der Geschichten sei groß. Was sollen Angerufene in solchen Fällen tun? Die Polizei rät: Auflegen, sich unter 110 bei der Polizei melden und Anzeige erstatten