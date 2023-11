Vertrag zwischen Stadt und Caritas Seniorennetzwerk bis 2025 gesichert

Ein Erfolgsmodell kann fortgesetzt werden: Das 2009 gestartete Seniorennetzwerk 55plus kann auch in den Jahren 2024 und 2025 aktiv sein. Bürgermeister Harald Zillikens und Caritas-Vorstand Hermann Josef Thiel unterzeichneten dafür den Vertrag. Damit bleibt, wie die Stadt betont, ein wichtiges Netz für Menschen ab 55 Jahren erhalten, das soziale Kontakte und gegenseitige Unterstützung ermöglicht. Das Seniorennetzwerk 55plus wurde vor 14 Jahren in Trägerschaft des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss ins Leben gerufen und wird durch die Stadt gefördert. Das Angebot umfasst etliche Freizeitaktivitäten von Wandern und Radfahren – gleich zwei Radwandergruppen existieren – über Besichtigungen und Führungen bis zum Bereich Kreativität etwa mit der Kunst- und Mal- oder der Fotogruppe. Andere treffen sich zum Kochen, Kegeln oder in der PC- und Smartphonegruppe. Zu den besonderen Einrichtungen zählen die Bücher-Tauschbörse in Otzenrath und das Reparatur-Café in Hochneukirch, wo Ehrenamtler sich bemühen, defekte Geräte wieder in Gang zubringen. Das Engagement setzt sich beim Projekt „Helfende Hände Jüchen“ in Kooperation mit dem Familienbildungswerk des Roten Kreuzes und dem Türkisch-Deutschen-Freundeskreis fort. Dabei geht es um kleine Hilfestellungen, etwa wenn beim Krankenhausaufenthalt ein Haustier gepflegt oder wenn ein Formular ausgefüllt werden muss. Auch Info-Veranstaltungen gehören zum Netzwerk-Programm. Infos zu den Aktivitäten: www.netzwerk-juechen.de