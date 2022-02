Vereinsleben in Jüchen : 100 Jahre Geselligkeit und Engagement

Bernd Mockel (l.) und Theo Held vom Geselligkeitsverein Wallath am liebevoll gepflegten Platz mit Ehrenmal und Brunnen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Wallrath Nach länger Fest-Pause soll im Mai kräftig gefeiert werden, wenn Corona es zulässt: Der Geselligkeitsverein Wallrath wird 100 Jahre alt. Wie der Verein um Präsident Jörg Sponholz mit vielen Projekten das Dorf verschönert und verbessert .

Von Carsten Sommerfeld

Geselligkeit ist ein schönes, optimistisches Wort, das so gut zum Rheinland passt – aber gar nicht gut in die Zeit der Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen. Doch der Geselligkeitsverein Wallrath plant wieder Großes und sehr Geselliges. Drei Tage lang, vom 13. bis 15. Mai, soll im Zelt aus gebührendem Anlass gefeiert werden: 100 Jahre Geselligkeitsverein. „Wir sind optimistisch, dass Corona das dann wieder zulässt“, sagt Theo Held. Er ist stellvertretender Präsident des Vereins mit 55 Mitgliedern, Jörg Sponholz ist Präsident. Jeder Vierte der etwa 220 Wallrather ist dabei – rekordverdächtig.

Noch ein paar Einwohner weniger sollen es gewesen sein, als 1922, in schwerer Zeit, rund 20 Männer den Verein gegründeten – damals noch als Theaterverein Einigkeit 1922. Erst seit der Neubelebung nach dem Zweiten Weltkrieg 1951 trägt der Verein den heutigen Namen. Bis in die 50er Jahre habe es Theateraufführungen gegeben, erzählt Kassierer Bernd Mockel (67). Humorvolle Stücke wurden etwa in Rubbelrath oder im Dycker Weinhaus aufgeführt, dort sei auch Altgräfin Paula zu Salm-Reifferscheidt-Krautheim und Dyck dabei gewesen. „Ziege zu verkaufen“ hieß eines der Stücke.

Einen Höhepunkt des Jahres im Ort bildeten einst die Ernteumzüge mit geschmückten Wagen, hier Mitte der 50er Jahre. Foto: Georg Salzburg (salz)

Info Vereinsname sorgte auch schon für Probleme Gesellig und gemeinnützig? Der Vereinsname hat auch mal Probleme bereitet: Das Finanzamt wollte vor Jahren, wie Bernd Mockel sagt, die Gemeinnützigkeit nicht anerkennen. „Ein Geselligkeitsverein kann nicht gemeinnützig sein“, habe es geheißen. Die Wallrather überzeugten die Finanzbeamten vom Gegenteil, mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Peter Giesen.

Bernd Mockel schlägt einen prall gefüllten Ringordner auf – Material für die in Arbeit befindliche Chronik, die vor dem Jubiläumsfest fertig sein soll. Alte Schwarz-Weiß-Fotografien sind erhalten: etwa von den früheren Ernteumzügen im September mit geschmückten Wagen. Die Zugarbeit teilten sich Pferd und Traktor. Oder historische Bilder mit Wallrathern beim Klompenzug mit Holz an den Füßen.

Die Tradition hat sich erhalten: Das Volks- und Heimatfest am letzten Augustwochenende ist laut Mockel das wichtigste Fest in Wallrath. Gefeiert wird zusammen mit den Heimatfreunden Rath. Vier Männer-, einen Frauen- und einen Kinderzug mit frisch gestrichenen Klompen stellen die Wallrather, wenn Corona dem Treiben ebenso wie dem Sommerfest im Juli nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Seit 2019 bereits ist Reiner Höhne Klompenkönig.

Doch der Verein fördert nicht nur die Geselligkeit, sondern sorgt sich engagiert um die Infrastruktur im abseits der großen Straßen gelegenen Ort. Der Dorfplatz mit Denkmal, Brunnen und gepflegten Wegen ist auch im Winter ein Schmuckstück, am ersten Freitag im Monat würden sich Mitglieder zur Pflege treffen, schildert Held. 25 Bänke hat der Verein im und um das Dorf herum aufgestellt. Noch in Arbeit sind die neuen Stellwände mit Erläuterungen zu Pflanzen und Tieren, die in einigen Wochen an der in städtischer Regie neugestalteten Bachaue aufgebaut werden sollen. Finanziert werden solche Projekte unter anderem mit Sponsoring.

Nicht nur der Verschönerung widmen sich die „Geselligen“. Vorn dabei war der Verein, als es darum ging, dass Wallrath und andere Dörfer schnelles Internet erhalten. „Wir haben im Ort geworben“, sagt Mockel. Die 40-Prozent-Marke bei der Zahl der angeschlossenen Haushalten sei kein Problem gewesen. Verbesserungswürdig ist dagegen noch das Mobilfunknetz.

Als nächstes großes Projekt steht nun das Jubiläum an– mit dreitägigem Programm. Am Samstag, 14. Mai, soll es einen großen Umzug und Paraden mit sieben Königspaaren und Abordnungen befreundeter Bruderschaften, Schützen- und Heimatvereine geben.

Am Freitag, 13. Mai, sollen die Bands Klangstadt und de Bajaasch sowie die Mundartkapelle Klüngelköpp im Zelt aufspielen, am 14. Mai Die Mennekrather, die Tanzkapelle Teamwork sowie Sängerin Victoria Kern die Geselligkeit musikalisch bereichern. Am Sonntag folgen ein Gottesdienst mit Pfarrer Ulrich Clancett und ein Frühschoppen mit Musik. Für die Jubiläumschronik, an der unter anderem Boris Halter und Bernd Mockel arbeiten, hofft der Verein auf einen Heimatscheck vom Land.