Schützenfest mit Königspaar Nützel Schützenfest Jüchen vereint Jung und Alt

Der Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen 1880 feiert sein diesjähriges Schützenfest bei Temperaturen, die alles andere als schweißtreibend sind. Und er feiert nicht alleine: Vor allem junge Leute scheinen sich von der Kirmes magisch angezogen zu fühlen. Neben dem Schützenzelt ist die Residenz des Königspaares Heinz I. und Sandra Nützel ein Hotspot. Ihr Bauernhof ist wie geschaffen für ausgelassenes Feiern. Gestern, nach den Gottesdiensten, kam man in dem „königlichen Palais“ an der Kölner Straße zusammen. Schützenfest bedeutet auch, Traditionen zu pflegen. Dazu gehört der Empfang der Kindergartenkinder am Freitag in der Königsresidenz. Die Bewohner des Altenheims bekamen wieder einen königlichen Besuch abgestattet.