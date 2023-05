Abschluss des Fests 2023 Jüchener Schützen feiern einen emotionalen Krönungsball

In seinen Dankesworten hob Präsident Lindgens besonders die menschlich-herzliche und bodenständige Art des scheidenden Königspaares hervor. „Auch in schweren Stunden hast Du deinen Kameraden beigestanden. Und du musstest immerhin über 20 Schützenkameraden auf ihrem letzten Weg begleiten – das ist nicht leicht und nötigt mir höchsten Respekt ab.“ Königin Sandra zeichne ebenfalls eine herzliche Art aus, wie sich in ihrem sozialen Engagement unter anderem für die älteren Menschen im Jüchener Seniorenzentrum sowie der Kindertagesstätte gezeigt habe.