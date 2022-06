Schützen- und Heimatfest in Hochneukirch : Schützen feiern mit Martin und Melanie Schröder

Hochneukirch Der Heimatverein Hochneukirch feiert am Pfingstwochenende nach zweijähriger Corona-bedingter Pause wieder sein Schützenfest. Was alles geplant ist.

Als Martin und Melanie Schröder nach dem Vogelschuss 2019 feierten, hätten sie sich nicht träumen lassen, dass es fast drei Jahre bis zu ihrer Krönung dauert. Zwei Mal musste das Schützen- und Heimatfest wegen Corona ausfallen. Nun aber wird das Königspaar, die Nachfolger von Sebastian Schmidt und Nadine Vierzigmann, am Pfingstwochenende in Hochneukirch im Mittelpunkt stehen.

Martin Schröder gehört als Oberst dem Vorstand des Heimatvereins an. Er stammt aus dem II. Jägerzug, der drittälteste Zug im Regiment begeht sein 90-jähriges Bestehen. Melanie Schröder gehört der Damengruppe „Wilde 13“ an. Unterstützt wird das Königspaar vom Ministerium. Ministerpräsident ist Detlef Holz, Vizepräsident des Heimatvereins.

Um Zusammenhalt, Freundschaft und Gemeinschaft gehe es beim Fest, erklärt Präsident Benedikt Obst. Und das Marschieren habe nichts mit dem „Nachspielen von Krieg“ zu tun, sondern sei „eine Mahnung an uns. Die Blumen in den Holzgewehren der Schützen symbolisieren, dass hier nie mehr geschossen werden soll“, betont Obst.

Fünf Tage wird gefeiert. Auftakt ist am Freitag, 3. Mai, mit dem Umzug der Kita „Sausewind“, die ein Kinderkönigspaar stellt, ab 11 Uhr. Beim Krönungsball ab 19.30 Uhr im Zelt spielt die Band „Klangstadt“ auf. Am Samstag wird um 14 Uhr der Kirmesmarkt auf dem Adenauerplatz eröffnet. Nach dem Festzug ab 17.45 Uhr beginnt um 18.30 Uhr der Gottesdienst in der katholischen Kirche, ab 20 Uhr wird beim Regimentsball mit „FarbTon“ gefeiert. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit der Totenehrung auf dem Friedhof, um 11 Uhr geht es zum Frühschoppen mit der Jägerkapelle Hochneukirch. Ein Blickfang wird ab 16 Uhr der große historische Festzug mit Parade auf der Hochstraße sein. Ausklang im Festzelt mit DJ ist ab 18 Uhr. Am Montag startet der Klompenzug um 10.30, der Klompenball folgt um 12 Uhr. Und am Dienstag wird ab 12.30 Uhr die „Echt Nökersche Erbsensuppe“ ausgegeben.