Brauchtum in Jüchen : Vier Tage Schützenfest in Bedburdyck und Stessen

Bedburdyck-Stessen Im Mittelpunkt steht das Schützenkönigspaar Stephan und Annette Jaspers, die dem Höhepunkt Ihrer Regentschaft entgegenfiebern.

Der Festreigen beginnt am Samstag, 29. Juni, um 12 Uhr mit Fassanstich und dem Einschießen durch die Artillerie auf dem Hubert Granderath Platz. Um 17.45 Uhr begint der Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martinus Bedburdyck. Anschließend zieht das Regiment nach Stessen zur Kranzniederlegung mit Großem Zapfenstreich am Ehrenmahl, bevor ab 20 Uhr im Festzelt die Live-Coverband „Klangstadt“ aufspielt. Am Sonntag tritt das Regiment bereits um 9 Uhr zur Gefallenenehrung auf dem Friedhof an, der sich die Morgenparade vor dem ehemaligen Rathaus anschließt. Beim Frühschoppen werden der Edelknaben- und der Jungschützenkönig gekrönt und die Jubilare geehrt. Der Umzug beginnt um 14.40 Uhr mit Königs- Blumen- und Musikparaden. Am Sonntagabend spielt die Livecoverband „FarbTon“ im Festzelt. Am Schützenfestmontag gibt es ab 11 Uhr das Regimentsfrühstück, ab 14.30 Uhr der Bürgerschoppen. Am Dienstag tritt das Regiment an der Königsresidenz an, bevor die Amtszeit der Jaspers endet und mit Michael und Vanessa Vieten das neue Königspaar gekrönt wird.