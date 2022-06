Schützenfest in Bedburdyck-Stessen : Die Vietens regieren im Doppeldorf

Michael und Vanessa Vieten stehen im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Sie sind das Königspaar in Bedburdyck-Stessen. Foto: Staniek, Dieter

Bedburdyck/Stessen In Bedburdyck-Stessen feiern die Bürgerschützen mit vielen verdienten Mitgliedern. In den Dörfern ist die Lust auf das unbeschwerte Feiern zu spüren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Ich denke an Dich.“ „Ich bin verrückt nach Dir.“ Das sind Zuckerguss-Aufschriften auf Lebkuchenherzen auf der Kirmes in Beburdyck-Stessen. Viele Menschen sind offenbar wieder verrückt nach Schützenfest, wie es zuletzt vor drei Jahren gefeiert wurde. Aber auch Corona schwingt noch mit: Viele Besucher hielten sich lieber draußen auf als im Festzelt. Sowohl draußen, als auch drinnen präsentierte sich das amtierende Königspaar Michael und Vanessa Vieten. Schützenfeste sind ja auch Familienfeste. Ganz in diesem Sinne sind auch die beiden Königskinder aktiv: Tochter Stella ist eine der Ehrendamen, Sohn Elias ist jetzt Edelknabenkönig.

„Wir waren nicht ungeduldig, hätten auch nächstes Jahr noch gefeiert“, erklärte der König. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Königin die treibende Kraft war. Am Samstagabend war sie schon von weitem an ihrem prachtvollen weinroten Kleid zu erkennen. Die Fahnenschwenker vom Pionierzug und von den Kaiserbüffeln gaben eine Kostprobe ihres Könnens, es ging locker zu. Am Sonntagvormittag beim Frühschoppen wurden treue, langjährige Schützen geehrt.

Adolf Pelzer gehört dem Bürgerschützenverein Bedburdyck-Stessen seit 70 Jahren an, 60 Jahre sind Hans Neuen, Horst Hoffmann, Peter Creutz, Heinz-Josef Lieber und Franz-Josef Ohmen dabei, einem halben Jahrhundert gehören Werner Streller, Gerd Brings, Joachim Schwanz und Theo Zimmermann dem Bürgerschützenverein an. Der Jägerzug Immertreu feiert jetzt sein 90-jähriges Bestehen, der Greandierzug Rote Rosen wurde vor 70 Jahren gegründet und der Jägerzug Hörnerklang vor 60 Jahren. 50-jähriges Bestehen feiern die Männer vom Jägerzug Hubertusschützen Bedburdyck.

Der Jägerzug Jägermeister hat jetzt zum ersten Mal eine eigene Fahne. Sie wurde am Samstag vorgestellt und von Präses Ulrich Clancett geweiht. Es gab aber noch etliche andere besonders festliche Momente. So wurde am Sonntagabend Hubert Ohmen die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Das Tambourcorps Heimattreue Elfgen wurde dafür geehrt, dass es zum 70. Mal in Bedburdyck-Stessen aufspielte.

Präsident Stefan Justen ist zufrieden damit, wie es bisher lief. Diesen Montag beginnt um 14.30 Uhr der Bürgerfrühschoppen. Am Dienstagabend werden Marius Rasch und Katrin Goebel zum neuen Königspaar gekrönt. So sieht der perfekte Abschluss eines schönen Schützenfestes aus.

(barni)