Schützenfest in Garzweiler Sebastianus-Bruderschaft feiert Königspaar Duda

Die Zahl der aktiven Schützen ist mit rund 170 im Vergleich mit der Zeit vor der Pandemie konstant geblieben. Was sich ebenfalls nicht geändert hat: In der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Garzweiler werden alte Traditionen gepflegt. Ein Beispiel dafür ist die Sakramentsprozession, mit der der Kirmessonntag begann. „Dieses Ritual haben wir aus Alt-Garzweiler mitgenommen“, erklärte Presse-Schütze Michael Pfankuch. Es dürfte nur wenige Bruderschaften geben, die ihren König wählen. Der Schützenkönig fürs kommende Jahr wurde auf diese Weise bereits im Januar ermittelt. Das trägt zu einem entspannten Schützenfest bei. In diesem Jahr steht das Königspaar Christian und Vanessa Duda im Mittelpunkt. Der 41 Jahre alte Vertriebsinnendienstler und die 37 Jahre alte Frisörin haben zwei Töchter, Zoe (13) und Mia (8). Die Königin kann sich auch für das Winterbrauchtum begeistern. Es gab bis jetzt genügend Schützenfest-Begeisterte, die nach der Schließung des Zeltes noch nicht nach Hause gehen wollten. Mussten sie auch nicht, denn in der Residenz des Königs an der Straße Unter den Linden, direkt neben der Marienkapelle, ging es munter weiter.