Todesfall am Samstag Schützen in Garzweiler setzen ihr Fest nach tragischem Zwischenfall fort

Die Bruderschaft tat jedoch das Richtige, in dem sie transparent machte, was geschehen war. So wurde am Sonntagmorgen bei der Messe in St. Pankratius an den Verstorbenen erinnert, auch beim Frühschoppen im Festzelt gab es ein Gedenken. Die Schützen folgten schließlich dem geplanten Programm, das einiges zu bieten hatte. So wurden am Sonntag verdiente Schützen geehrt. Mit dem Hohen Bruderschaftsorden des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften wurde Schützenkönig Peter Janke ausgezeichnet, der dieses Jahr mit seiner Frau Alena im Mittelpunkt des Festes steht. Das Silberne Verdienstkreuz erhielt Markus Brütsch. Ebenfalls geehrt wurden langjährige Schützenbrüder, allen voran Peter Bischof für seine 65-jährige Mitgliedschaft. Auf eine 50-jährige Zugehörigkeit blicken Heinz-Josef Becker, Jürgen Lange, Hubert Moll, Walter Maaßen und Alwin Scholz.