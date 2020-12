Weihnachtsstimmung in Jüchen : Schützen und Kitas sorgen für Schmuck am Markt

Jüchen Die große Weihnachtsbaumfeier mit mehreren hundert Besuchern auf dem Jüchener Markt fiel der Corona-Pandemie zum Opfer, doch ohne stattlichen Weihnachtsschmuck sollte der Jüchner Marktplatz in diesem Jahr nicht bleiben – wie sonst auch erstrahlt dort ein stattlicher, zehn Meter hoher Weihnachtsbaum.

„Für uns war klar: Wir sorgen gerade jetzt für einen großen Baum, denn das ist ein wichtiges Zeichen in dieser schwierigen Zeit“, stellt der Präsident des Bürgerschützen- und Heimatvereins (BSHV) Jüchen, Thomas Lindgens, fest. Und trotz der Corona-Auflagen konnte das Projekt in Gemeinschaftsarbeit mit vielen Beteiligten realisiert werden.

Derweil machten sich Hans-Reiner und Helga Jagdfeld, Jüchens amtierendes Schützenkönigspaar, auf den Weg zu den Kindertagesstätten, um dort einen süßen Gruß in Form eines großen Weckmanns zu hinterlassen. „Klar, dass in der kommenden Woche der Nikolaus noch einmal nachlegen kommt und für frischen Nachschub in Form kleiner Weckmänner sorgen wird, damit auch jedes Kind in den Einrichtungen einen solchen bekommt,“ sagt Präsident Lindgens.