Brauchtum in Jüchen : Schützen feiern drei Tage im Zelt am Haus Katz

Jüchen Nach 17-monatiger Corona-Zwangspause startet der Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen (BSHV) wieder seine Fest-Aktivitäten. Am letzten Oktober-Wochenende wird gefeiert.

„We are back“ ist auf großen Transparenten an den Ortseingängen zu lesen. „Wir sind zurück – obwohl wir auch in den vergangenen Monaten nie wirklich weg waren“, sag BSHV-Präsident Thomas Lindgens. Der Verein mit 44 Zügen habe bewiesen, dass das Schützenleben auch unter schlimmen Corona-Bedingungen weitergeht. Zugversammlungen als Video-Konferenz, virtuelle Events, Schützenfestveranstaltungen auf kleiner Flamme – die Kreativität der Bürgerschützen kannte kaum Grenzen.

Doch nun geht es wieder richtig los. Nach der Generalversammlung am Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr, startet am Samstag, 30. Oktober, 20 Uhr, im Festzelt am Haus Katz eine große Party: der „Regimentsabend“ mit der Mönchengladbacher Band „Hands up“. Eintrittskarten sind ab sofort im Schreibwarengeschäft „Papyrossa“ am Markt 24 erhältlich. „Das macht das Handling am Festabend leichter; zudem haben wir limitierte Plätze im Festzelt“, sagt Schatzmeister Kurt Leines. Der Sonntag startet ab 11 Uhr mit dem „Familien-Frühstücks-Frühschoppen“ im Zelt. Das Bundesschützentambourkorps „Mit vereinten Kräften“ aus Wickrath und die Hochneukircher Jägerkapelle werden für den musikalischen Rahmen sorgen.