Unterm Weihnachtsbaum : Jüchener Schützen stellen Marktkrippe auf

Jüchen Für eine neue Krippe hat der Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen auf dem Marktplatz gesorgt. Die Idee dazu hatte Thorsten Fratscher vom BSHV.

Eigentlich gehöre „im Herzen von Jüchen auch eine entsprechende Weihnachtskrippe“ hin, war Fratscher überzeugt. Zur Realisierung kam es, nachdem 2020 Holger Gereke im Corona-Lockdown die Idee gehabt hatte, an der Wallfahrtskirche in Neuenhoven eine Krippe in Form eines Scherenschnittes aus Holz aufzustellen. „So etwas könnte auch in Jüchen möglich sein,“ dachte BSHV-Vorstand Ulrich Clancett.