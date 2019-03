Gesamtschule Jüchen: Franzosen zu Gast in der Gesamtschule

Franzosen zu Gast in der Gesamtschule

Jüchen Im Juni gibt es den Gegenbesuch von Jüchener Schülern in der Partnerstadt Leers.

In diesem Jahr fand wieder der erste Teil des Austausches zwischen Schülern der französischen Partnerstadt Leers und der Gesamtschule Jüchen statt. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Michele Deboodt und Catherine Lerat besuchten zwölf Schüler vom Collège Alphonse Daudet die Gesamtschule Jüchen und wurden von den Familien der Gesamtschüler herzlich aufgenommen, wie Christoph Gärtner von der Gesamtschule berichtet. Die deutsch-französische Austauschgruppe erkundete die Umgebung der Stadt Jüchen. Ein Highlight war für alle die Besichtigung des Braunkohletagebaus Garzweiler II. „Ich habe mir das Gebiet Garzweiler II nicht so groß vorgestellt. Es war sehr faszinierend, die einzelnen Arbeitsbereiche im Tagebau aus nächster Nähe zu sehen“, sagte die Lehrerin Michele Deboodt.

Begeistert zeigten sich die Schüler auch von ihren Museumsbesuchen und Ausflügen nach Köln und Mettmann, berichtet Gärtner. Dabei hatte es den französischen Jugendlichen besonders das Kölner Schokoladenmuseum angetan, in dem die Austauschgruppe an einer Führung unter dem Thema „Dem Geheimnis der Schokolade auf der Spur“ teilnahmen. Höhepunkt war die anschließende Verkostung am Schokoladenbrunnen. „Ich liebe zwar Schokolade, aber unverarbeitete Kakaobohnen sind wirklich gewöhnungsbedürftig!“, meinte die Schülerin Savanna Schröder mit einem nach dem Besuch.