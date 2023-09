Jetzt mitmachen Die NGZ verlost Freikarten für den Schlossherbst auf Dyck

Auf Schoss Dyck geht es veranstaltungstechnisch Schlag auf Schlag: Gerade erst ist das Lichtfestival mit zusammengerechnet weit mehr als 30.000 Besuchern erfolgreich zum Abschluss gebracht worden. Nun geht es mit dem Schlossherbst weiter. Dafür sind zwei Veranstaltungswochenenden anvisiert: ein langes und ein kurzes. Los geht’s am verlängerten Wochenende vor dem Tag der Deutschen Einheit, konkret am Samstag, 30. September. Bis einschließlich Dienstag, dem Feiertag, 3. Oktober, haben Besucher die Möglichkeit, nach Herbst-Deko zu stöbern und das einzigartige Ambiente um Schloss Dyck zu genießen. Auch am darauffolgenden, normal-langen Wochenende wird das möglich sein: Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, haben Herbst-Freunde erneut die Chance, die Veranstaltung zu besuchen. Los geht’s an allen Tagen um 10 Uhr, das Ende ist jeweils für 18 Uhr angepeilt.