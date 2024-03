Veranstaltung auf Schloss Dyck Tickets für den Schlossfrühling zu gewinnen

Am Ostersonntag fällt auf Schloss Dyck der Startschuss für den Schlossfrühling 2024. An dem Sonntag, am Ostermontag und an dem darauffolgenden Wochenende (6. und 7. April) haben Besucher wieder die Möglichkeit, jeweils von 10 bis 18 Uhr den frühlingshaften Schlosspark zu genießen und dabei in den Angeboten von rund 130 Ausstellern zu stöbern.