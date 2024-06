Kreisheimatbund Neuss lud ins Schloss Dyck ein Tradition trifft Moderne im Schlossgarten

Das brachte auch Beate Pricking, Präsidentin des Kreisheimatbundes, bei ihrem Dank an Jens Spanjer zum Ausdruck. Sie hofft, dass die Teilnehmer als Multiplikator agieren und viele neue Besucher in den Landschaftspark führen. Zudem erinnerte sie daran, dass dies eine Veranstaltung aus dem Jahresprogramm des Kreisheimatbundes war und dass die nächste Veranstaltung am 23. Juni auf dem Tuppenhof in Kaarst-Forst stattfinden wird.