Veranstaltung auf Schloss Dyck Schlossherbst zieht Scharen in den Schlosspark

Schräg gegenüber, im Café „Le Petit Paris“, konnte man in eine andere Welt tauchen, in die Welt des Laissez-faire, wo Entschleunigung angesagt ist, gerne bei einem Glas Champagner und französischen Chancons. Aber nicht zu lange sitzenblieben, dafür gibt es viel zu viel zu entdecken. Der Entdecker-Stress gilt jedoch als eine reizvolle Variante des Stresses, angenehmer und bestimmt auch weniger schädlich. So gelangt man als Besucher irgendwann am Stand von Carsten Kühne aus Sinsteden. Blickfang bei dem Möbelrestaurator ist ein Barkas-Oldtimer, ein Fahrzeug in VW-Bus-Größe mit Ladefläche. Mit einer empfindlichen Spürnase entdeckt er Möbel wie den alten bemalten Bauernschrank aus Thüringen, der um 1810 hergestellt worden war und der sehr behutsam restauriert wurde. Er ist schon ziemlich krumm und schief, hat aber jede Menge Charme, der alpenländische Schrank aus dem Jahr 1752. Eine top moderne Küche, schneeweiß, dürfte sich freuen, wenn man ihr einen der großen Holzteller als Kontrast mitbringen würde.